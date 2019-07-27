وفد البرلمان يلتقى مسؤولين كباراً في واشنطن لتوضيح صورة المشهد الليبي

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، إنهم أكدوا لمجلس الشيوخ الأمريكي، والكونجرس، ووزارة الخارجية، والبيت الأبيض، خلال زيارتهم للعاصمة الأمريكية واشنطن، أسباب عمليات القوات المسلحة بالعاصمة طرابلس، ومنها انتشار المليشيات المسلحة، وسيطرتها على ثروات الليبيين، والفساد بمصرف ليبيا المركزي.

وأضاف حومة أن الاجتماعات في واشنطن تناولت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وأنهم أوصلوا رسالة إلى كبار المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، حول التدخل التركي والقطري في ليبيا، ودعمهم للمليشيات بالسلاح والطائرات.

وأكد حومة أن الزيارة فتحت قنوات للتواصل بين مجلس النواب الليبي والكونجرس الأمريكي، والإدارة الأمريكية، للتواصل، وتبادل المعلومات، والتعاون المشترك بين البلدين.

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