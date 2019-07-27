الوطنية للنفط وشركاؤها يدعمون توفير المياه في بلدية الغريفة

في إطار برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط بالمناطق القريبة من عملياتها قامت المؤسسة وشركاؤها من ائتلاف ريبسول الذي يضم كلا من شركة ريبسول، وأو إم في، وتوتال وإكوينور، خلال اليومين الماضيين ،بتسليم بلدية الغريفة جنوب ليبيا عدد (4) مضخات جراندفوس.

حيث سيتم استخدام هذه المضخات في المعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي، مما سيساهم في دعم الجهود التي تقوم بها البلدية في هذا الجانب.

وحضر مراسم الاستلام التي اٰقيمت بطرابلس ممثل عن المجلس البلدي الغريفة، وموظفي إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وممثلان عن شركة ريبسول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية