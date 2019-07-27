مع اقتراب سيطرة قوات الجيش على طرابلس .. البرلمان الفرنسي يحقق في دور فرنسي في المعركة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شكلت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان”، لجنة مكونة من 30 عضواً للتحقيق في دور فرنسا العسكري في ليبيا قبل وبعد الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني على طرابلس في أبريل الماضي، وكذلك في مدى احترام فرنسا التزاماتها الدولية هناك.

وفي حيثيات القرار، نشرت الجمعية بيان – اطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – قالت فيه إن حفتر قرر في أبريل الماضي، الهجوم على طرابلس التي تقع تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، مشيراً إلى أن الموقف الفرنسي في القضية الليبية كان يميل لحسن النية تجاه حفتر، مع أن الرئاسة والخارجية الفرنسيتين أعربتا عن قناعتهما بأن حل الأزمة سيخضع لحوار يشمل حفتر، بحسب البيان .

رفض إعلان الدعم

ومع ذلك، رفضت باريس علناً استخدام العنف في ليبيا، خاصة منذ الهجوم الذي شنه حفتر في أبريل. وبذلك، عززت السلطة التنفيذية الفرنسية الإجماع الدولي.

لكن، ولعدة أشهر ظل الشك يخيم على حقيقة نوايا وعمل الحكومة الفرنسية في ليبيا، ويشتبه العديد من المراقبين في اتخاذ إجراء سري لصالح حفتر، في تناقض مع التصريحات التي أدلى بها ممثلو فرنسا علناً.

غموض

في الواقع ، فإن حقيقة هذا العمل لا تزال غامضة للغاية، وهكذا، في الرابع عشر من أبريل 2019 ، تم اعتراض قافلة فرنسية تحمل ترسانة كبيرة على الحدود بين ليبيا وتونس.

وفقاً للحكومة الفرنسية، جاءت هذه القافلة وهذه الأسلحة من السفارة الفرنسية في طرابلس حيث لم يسمح الوضع المتدهور لهم بالاحتفاظ بها.

ومع ذلك ، فإن التفسير على الأرجح، لا يعطي مؤشرات واضحة بما فيه الكفاية على أسباب وجود عدة مئات من القنابل اليدوية وقاذفات الصواريخ ومنصات الصواريخ في التمثيل الدبلوماسي.

وبعد هذه الحادثة أشار القرار إلى ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أن صواريخ جافلين التي اشترتها فرنسا من الولايات المتحدة عُثر عليها في حوزة قوات حفتر، وتساءلت: “كيف تم العثور على هذه الأسلحة في هذه الأيدي، وهل انتهكت فرنسا حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في ليبيا؟”.

وجاء في القرار أن رد السلطات الفرنسية على موضوع صواريخ جافلين “غامض للغاية، كما جاء فيها أن العمل السري الفرنسي في ليبيا سر ذائع منذ حادث تحطم طائرة مروحية قتل فيه ثلاثة عملاء، في يوليو 2016”.

زعزعة الاستقرار

وأوضح القرار أن العمل العسكري الفرنسي في ليبيا -الذي قرره الرئيس السابق نيكولاي ساركوزي- كان أحد أسباب زعزعة الاستقرار الدائمة في البلاد، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها.

وكانت فرنسا أقرت، في العاشر من يوليو الجاري، بأن الصواريخ التي عثرت عليها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني، في قاعدة تابعة للمشير خليفة حفتر، عائدة لفرنسا.

خرق الحظر

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية: إن “صواريخ جافلين الأمريكية الصنع التي عثر عليها في غريان، “تعود في الواقع للجيش الفرنسي الذي اشتراها من الولايات المتحدة”، مؤكدة معلومات كشفتها صحيفة “نيويورك تايمز”، الثلاثاء.

لكن فرنسا نفت أن تكون قد قامت بتسليمها لقوات حفتر، أو خرقت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، موضحة أنها غير صالحة للاستعمال.

وبين تقرير اللجنة أن دعم التسوية الاستبدادية للأزمة الليبية من شأنه أن يرسل إشارة كارثية لأن عمليات الانتقال السياسي الحساسة جارية في الجزائر والسودان.

والدفاع عن مصالح فرنسا في بعض الأحيان أوامر تقديرية، من ناحية أخرى ، تتطلب الدبلوماسية التماسك وليس ممارسة الخطاب المزدوج الذي يجعل بلادنا تفقد مصداقيتها على الساحة الدولية

إن احترام المبادئ الديمقراطية والدفاع عن المصلحة الوطنية والرغبة في الإسهام في السلام يعني احترام التزاماتنا الدولية وإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة صارمة وشفافة على عملها من جانب الشعب والمنتخبين.

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