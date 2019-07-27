الطقس في ليبيا ليوم السبت

بنغازي 27 يوليو 2019 (وال) – يشهد الطّقس اليوم السبت تتأثر في مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي يسبب في ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33 -38) درجة مئوية بينما تتراوح على الدواخل (41 – 43 )درجة مئوية

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس الى قليل السحب والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (29 – 35) درجة مئوية اما على الدواخل (38) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 40 – 45) درجة مئوية .

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 39 – 42) درجة مئوية. (وال – بنغازي)

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