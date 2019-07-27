إنقاذ 89 مهاجر شمال القره بوللي

أعلنت القوات البحرية إنقاذ 89 مهاجر غير شرعي جميعهم من الرجال شمال القره بوللي.

وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة للقطاع الاوسط لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق أوباري) من إنقاذ عدد 89 مهاجر غير شرعي خلال عملية إنقاذ تمت على بعد حوالي 27 ميل شمال القره بوللي.

وأوضحت القوات البحرية أنه تم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل، حيث تم إنزالهم على مراحل عبر مركب قارب قبالة النقطة ومن تم إنزالهم على شاطئ النقطة لعدم وجود أرصفة مجهزة مشيرة إلى تعذر عملية إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية لأسباب إدارية بحتة.

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