بعد استهداف مقار في مصراتة .. “بركان الغضب”: حفتر فتح على نفسه باب جهنم

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب القيادي العسكري بمدينة مصراتة وأحد أفراد عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات الوفاق “محمد أبوبكر فنّص” أفراد القوات المسلحة بعدم الانصياع لأوامر المشير حفتر والعودة من حيث أتوا حتى لا يقعوا أسرى بيد قواتهم.

فنّص أتهم – في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من جماعة الإخوان المسلمين – القوات المسلحة بأنها تنتهج أسلوب الكذب ، مدعياً أن حفتر لم يتحرك نحو طرابلس حباً لها أو حماية لسكانها إنما تحرك حباً وطمعاً في السلطة والكرسي، حسب وصفه .

وتابع :”أما فيما يتعلق بقوات الجيش الوطني فلم تتقدم شبراً وهي تتكبد الخسائر المتلاحقة في حين تمكنا نحن قوات بركان الغضب من الوصول إلى غريان وافتكاكها، والسيطرة على غرفة عملياته فيها ومن جانبنا فإننا نعد لهم مفاجآت كبيرة جداً لم ولن يتوقعوها لأن حفتر وقواته فتحوا على أنفسهم بابا من جهنم ومن هنا أنصح من يقاتلون إلى جانب حفتر بعدم الانصياع لأوامره والعودة من حيث أتوا حتى لا يقعوا أسرى بيد قوات بركان الغضب”.

وأضاف :”لم يعُد حفتر يملك إلا الضربات الجوية ونحن الآن أصبحنا نملك مثلما يملكه مما جمعه هو خلال سنوات وكلف ليبيا المليارات والآن نحن قادرون على الوصول إلى قواته أينما كانت بل الوصول إليه في عقر داره”، على حد تعبيره.

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