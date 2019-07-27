“كيلو متر” بين “قصف مصراتة” والمستشفى الإيطالي

أفاد مصدر إيطالي بأن الهجوم الجوي الذي استهدف الكلية الجوية في مصراتة، وقع على بعد كيلومتر واحد من المستشفى العسكري الإيطالي.

وشنت مُقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني 8 غارات جوية على عدّة أهداف بمدينة مصراتة بينها الكلية الجوية وغرفة العمليات ومنظومة الدفاع.

وأكد المصدر أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإيطاليين الذين يتولون مهمة تأمين المستشفى، ويقدر عددهم بنحو 300 فرد.

وأكدت هيئة أركان الدفاع الإيطالية عدم وقوع أي إصابات بين جنودها، كما أن البنية التحتية لم تتضرر نتيجة القصف.

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