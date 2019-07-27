عمليات الكرامة : الغارات الجوية جاءت ردًا على قصف طائرة نقل خصصتها القيادة العامــة لنقـــل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينــا

بنغازي 27 يوليو 2019 (وال) – أكد المركز الإعلامي لغرفة علميات الكرامة أن طائرة تركية مسيرة تابعة لمليشيات الوفاق قامت باستهداف طائرة نقل خصصتها القيادة العامــة لنقـــل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينــا الدولـي للأراضي المقــدسة .

وأوضحت الغرفة في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه كان لابد أن يكون الجزاء من جنس العمل، لافتة إلى أن القيادة العامة أصدرت الأوامر بضـــرب مصدر خروج الطائــرة التــي قامـة بارتكاب هذه الجريمة.

ولفت إلى أن مقاتلات سلاح الجو شنت أكثر من عشر غارات استهــدفت خلالهـا مقـرات غرفة العمليات والتوجيـه للطيــران المسير وأكثــر مــن عشر أهداف اختــيرت بعنـايــة وتـــم تدمـــيرها وشملــت غـــرفة عمليــات ووسائط دفاع جوي ومخـازن للذخيرة لمواقع عسكــرية فــي مصراتـــة والكليـــة الجوية بها، وقاعدة سرت.

وأكدت الغرفة أنه تم تدمير تجمع مليشياوي بالقرب مــن محطة سرت البخـارية كمــا حققــت قواتنا تقــدمًا فـي أكثـر من محـور أهمها في طريــق المطـار بسيطــرة علي معسكر النقلية، وحققـت القوات المسلحة السيطــرة علــى مــواقع جديــدة في المحـاور التــي تتقـــدم فيـــها باتجاه العاصمة.

ولفتت إلى أن الضربات تحمل رسالة هامة مفادها أن مسرح العمليات للجماعات والمليشيات الإرهابية في كل الجبهات مرصود بالكامل .

وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب أن قوات الاستخبارات العسكرية ووسائل استطلاعنا ترصد كل ماتقوم به العصابات وصانعتها جماعة الإخوان الإرهابية .

ووجه المحجوب رسالة للجماعات الإرهابية مؤكدًا فيها أن نهايتكم أزفت ونعلم أن قيادات المليشيات الذين تعولون عليها بدؤوا في الفرار إلى خارج البلاد .

وتابع أن القوات المسلحة العربية الليبية انطلقت للقضاء على تنظيم الإخوان الإرهابي وعصاباته وتحرير كامل التراب ولن تتراجع عن هذا المبتغى مهما كانت محاولاتكم اليائسة ولن تنفعكم استعانتكم بالدول التي يسيطر عليها تنظيمكم . (وال – بنغازي) ع ع

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