بالصور.. سقوط قذيفة على مدرسة بطرابلس

أعلنت بلدية طرابلس المركز سقوط قذيفة اليوم السبت على مدرسة العلمين في العاصمة طرابلس.

وأوضحت بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن القذيفة لم تخلف أضرارا بشرية وأدت إلى أضرار مادية فحسب.

وأكد مركز الطب الميداني والدعم سقوط قذيفة بمصنع للرخام بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه قام بإسعاف شخص من العمالة الوافدة أصيب جراء سقوط قذيفة في مكان سكنه بمصنع للرخام بمنطقة صلاح الدين موضحا أنه تم نقله إلى مستشفى الحوداث ابو سليم.

وأعلن غرفة عمليات الكرامة تدمير أكثر من 10 أهداف تابعة للتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مصراته والكلية الجوية بها وقاعدة سرت كما شملت رتل بمنطقة عمليات غريان.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح عشرات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيي

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