عاجل :أنباء عن سيطرة اللواء التاسع على جسر القره بوللي وقطع الطريق الساحلي بين العاصمة طرابلس ومصراته.
عاجل :أنباء عن سيطرة اللواء التاسع على جسر القره بوللي وقطع الطريق الساحلي بين العاصمة طرابلس ومصراته.
كل ما كنت اطالب به كحلم اصبح حقيقة حيث طالبت بقطع طريق طرابلس مصراطة ولكن لم اتوقع قصف مصراطة هذا اكثر مما اتمناه والوصول لقطع هذا الطريق سيعزل المليشيات فى طرابلس ويمنع هروبها فالبحر امامهم والجيش خلفهم يقطع رقابهم اين المفر يامصاريت من يشرب من البحر فهو هالك ومن يحارب فهو هالك فات الميعاد وهرب السراق القائد الاعمى الى تونس يترك المليشيات تنتحر وينجوا بنفسه
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