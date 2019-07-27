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عاجل :أنباء عن سيطرة اللواء التاسع على جسر القره بوللي وقطع الطريق الساحلي بين العاصمة طرابلس ومصراته

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عاجل :أنباء عن سيطرة اللواء التاسع على جسر القره بوللي وقطع الطريق الساحلي بين العاصمة طرابلس ومصراته.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • كل ما كنت اطالب به كحلم اصبح حقيقة حيث طالبت بقطع طريق طرابلس مصراطة ولكن لم اتوقع قصف مصراطة هذا اكثر مما اتمناه والوصول لقطع هذا الطريق سيعزل المليشيات فى طرابلس ويمنع هروبها فالبحر امامهم والجيش خلفهم يقطع رقابهم اين المفر يامصاريت من يشرب من البحر فهو هالك ومن يحارب فهو هالك فات الميعاد وهرب السراق القائد الاعمى الى تونس يترك المليشيات تنتحر وينجوا بنفسه

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