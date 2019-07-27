سلاح الجو نفذ 10 ضربات في الكلية الجوية بمصراتة وقاعدة سرت

أكدت القوات المسلحة استهدافها بأكثر من عشر ضربات جوية مقـرات غرفة العمليات والتوجيـه للطيــران المسير، وأكثــر مــن عشرة أهــــداف اختــيرت بعنـايــة وتـــم تدمـــيرها، وشملــت الضربات غـــرفة عمليــات ووسائط دفاع جوي ومخـازن ذخيرة لمواقع عسكرية فــي مصراتة والكلية الجوية بها وقاعدة سرت، حيث تم تدمير تجمع مليشياوي بالقرب مــن محطة سرت البخـارية.

وقالت غرفة عمليات الكرامة إن ذلك جاء ردا على استهداف الطيران المسير الذي يــوجهه ضباط أتراك جلبهم تنظيـم الإخوان الإرهابي لطائرة نقل خصصتها القيادة العامــة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينــة الدولـي ومن هناك للأراضي المقــدسة.

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