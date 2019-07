أفادت مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام تليفزيوينة، أن قيادات اجتماعية في مدينة مصراتة تتواصل مع وسطاء دوليين لتجنيب المدينة عواقب الهجوم الجوي التركي على الجفرة.

وأشارت المصادر إلى أن أن عددا من قيادات المجموعات المسلحة في طرابلس يتفاوض مع مستشارين للجيش لترتيبات دخول الأخير بشكل يحقن الدماء ويؤمن المناطق داخل العاصمة.

