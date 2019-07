قال الرئيس الغيني، ألفا كوندي، إن أي تدخل دولي في ليبيا سيقود إلى صوملة هذا البلد، ما يشكل تداعيات خطيرة على المنطقة، أولها تصدير الإرهاب نحو بلدان الساحل الأفريقي.

وأوضح كوندي في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط، أن قادة العالم لم يستمعوا لتحذيراته، مشيرا إلى أن ليبيا تعيش في كارثة، وأصبحت ترسانة الأسلحة الضخمة في أيدي الإرهابيين، مؤكدا أن جميع الدول أصبحت مهددة بهذا الخطر الداهم، ولا يوجد بلد واحد بمنأى عنه.

The post الرئيس الغيني يعلن رفضه التدخل الدولي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية