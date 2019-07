تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق أوباري)، من إنقاذ عدد 89 مهاجرا غير شرعي، كلهم رجال كانوا على متن قارب مطاطي.

وأشارت القوات البحرية في بيان لها، إلى أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة.

