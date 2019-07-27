“صحتكم تهمنا”.. حملة طبية لتخفيف آلام أهالي الغريفة

أطلق فريق أيادي الإحسان بالتعاون مع مستشفى الغريفة القروي ومصحة الإشراق التخصصية حملة طبية بالمدينة تحت شعار “صحتكم تهمنا”.

واستهدفت الحملة الخيرية مرضى العظام والأسنان والأطفال إضافة لمرضى الجلدية، وذلك للتخفيف من آلام أهالي الغريفة.

وأجرى الفريق الذي عمل على مدار يوم كامل، فحوصات طبية للمرضى وقدم العلاج اللازم حسب ما هو متوفر داخل المستشفى، حيث شارك طاقم التمريض في مساعدة الأطباء وتجهيز المعدات من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، بحسب ما ذكره مسعود قديح، أحد المسؤولين بمستشفى الغريفة.

يُشار إلى أن الحملة الخيرية قد بادر بها في البداية 3 أطباء لتضم آخرين بمختلف تخصصاتهم الطبية سعيا منهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

ويطمح الفريق للاستمرار في حملات مشابهة خلال الفترة القادمة لتشمل بقية بلدات وادي الحياة دون انتظار أي جزاء أو مقابل من الجهات المسؤولة.

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