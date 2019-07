 الهلال الأحمر: انتشال 66 جثة لمهاجري القارب الغارق قبالة سواحل الخمس

المتوسط

أعلن المسؤول في جمعية الهلال الأحمر الليبي أسامة الفاضلي، ارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها من سواحل مدينة الخمس إلى 66 جثة حتى صباح اليوم السبت.

وتوقع الفاضلي زيادة أعداد الجثث التي ستلفظها الأمواج هذه الأيام، مضيفا ان “المركب، الذي كان يقل المهاجرين، ليس كبيراً جداً، ولكنه كان يحوي عدداً مهولاً من المهاجرين، وصل بحسب تصريح من تم إنقاذهم إلى 360 مهاجراً، ونعتقد أن هذا العدد الكبير هو الذي جعل القارب ينقسم إلى نصفين، تاركاً المهاجرين في عرض البحر”.

ولفت الفاضلي إلى أن عدد من تم إنقاذهم من المهاجرين يصل إلى نحو 160مهاجراً، وبهذا، سيكون هناك نحو 138 مهاجراً لازال مصيرهم مجهولاً بعد انتشال الهلال الأحمر 66 جثة، إلى جانب جثة أخرى من جانب حرس السواحل.

وأكد الفاضلي عدم دفن أي جثة من التي تم انتشالها حتى الآن، مشيراً إلى بقاء بعض جثث المهاجرين لنحو أسبوع أحياناً دون دفن.

واشتكى الفاضلي من عدم وجود ثلاجات لحفظ جثامين الموتى من المهاجرين، كما لم يتم تخصيص قطعة أرض في مدينة الخمس لدفن من يلقى حتفه منهم.

وأضاف “في السابق، كنا نتعاون مع المجلس البلدي في القره بوللي وندفن الجثث في تلك المنطقة، ولكن إمكانيات بلدية القره بوللي لا تسمح بذلك الآن، ولهذا، نحن بحاجة لقطعة أرض تخصص لدفن جثامين المهاجرين”.

وحول دور المنظمة الدولية للهجرة، أشار الفاضلي إلى أن ذلك مقصور على الدعم اللوجستي، وتوفير بعض المعدات، وأنها غير مختصّة بتوفير أماكن للدفن.

