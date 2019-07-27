المسماري لـ218: تجاوب أميركي مع “النواب الليبيين”

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، التي تزور واشنطن رفقة عدد من زملائها بالمجلس هذه الأيام، إنهم التقوا بممثلين كبار عن الخارجية الأميركية والبنتاغون والكونغرس والبيت الأبيض.

وأضافت المسماري في تصريحات خاصة لـ”218″، اليوم السبت، “لمسنا تجاوبا من المسؤولين الأميركيين تجاه الملفات التي تم طرحها النواب وخاصة ملف الحرب على الإرهاب”.

وأكدت المسماري أن من أهم الملفات التي طرحها النواب في اجتماعاتهم بواشنطن، هو مهمة الجيش في مكافحة الإرهاب، ومخاطبة الخارجية الأميركي لتضغط على مجلس الأمن ليعيد النظر في الملف الليبي، والتنسيق بين مجلسي النواب الليبي والأميركي بشأن ليبيا.

وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية متفهمة جدا طبيعة الحرب التي يخوضها الجيش الوطني، وأن ليبيا لن تمضي بالمسار الديمقراطي إلا بعد إنهاء مشلكة المجموعات المسلحة والإرهاب.

ولفتت المسماري إلى أن النواب ناقشوا في اجتماعاتهم أهمية التنسيق بين القيادة العاملة للجيش الوطني والبنتاغون في الحرب على الإرهاب.

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