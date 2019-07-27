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تركيب أجهزة لقياس نسبة الغازات الملوثة في البريقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أن فريق عمل من مختبر حماية البيئـة بالشركة قام بتركيب مجموعة مـن Diffusion tube في محيط منطقـة مناطق البريقة وبشـر والعرقـوب والحقول التابعة للشركة وذلك لقياس نسبة الغازات الملوثة للهواء الجوي وتتمثل في غازات NH3 – NO2/SO2 – O3 – H2S – ACID GASES.
وأوضحت الشركة عبر موقعها على فيسبوك أن نظام Diffusion Tube يعتبر من أدق و أفضل الطـرق المستخدمة عالمياً في قياس الغازات الملوثة للهواء الجوي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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