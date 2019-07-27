“تعليم الوفاق” تبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية

بحث وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل مع اللجنة الإشرافية العليا للامتحانات، الاستعدادات ﻹجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2018 – 2019، داخل مدرجات وقاعات الجامعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة التعليم بطرابلس، الخميس، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على الامتحانات، تمت فيه مناقشة آلية إجراء الامتحانات، وحصر أعداد الطلبة المتقدمين لهذه الامتحانات، وتحديد مقار اللجان الرئيسية بالكليات والمعاهد العليا، وتوزيع الطلاب على تلك المقار.

ووفق بيان لـ”تعليم الوفاق” فقد شدد عبدالجليل على ضرورة أن يتم توزيع طلبة الشهادة الثانوية على مقار لجان الامتحانات بشكل منظم ومريح، بما يراعي كافة ظروف الطلبة من حيث بعد المسافات والازدحام داخل الفضاءات الجامعية.

بدوره أكد رئيس اللجنة الدكتور محمد العتوق أن اللجنة ستتخذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات.

وناقش الاجتماع كيفية إجراء الامتحانات لبعض الحالات الاستثنائية بالمناطق التي تشهد توتراً أمنياً من حيث تحديد أماكن اللجان وآفاق تنفيذ العمليات اللوجستية المتعلقة بنقل وتسليم أوراق الأسئلة واستلام نماذج الإجابة من تلك اللجان.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية ستجرى خلال الفترة من 18 إلى 29 (أغسطس) المقبل.

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