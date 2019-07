المتوسط

أعلنت بلدية طرابلس المركز عن تعرض مدرسة العلمين اليوم السبت للإصابة بقذيفة.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن القذيفة أسفرت عن أضرار مادية فقط، ولم يتعرض أي من المعلمين أو التلاميذ لأي إصابة.

