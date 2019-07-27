قريبا.. مركز حكومي لعلاج التوحد

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إنها “ستعلن قريبا” عن استكمال مشروع أول مركز حكومي في ليبيا متخصص في علاج وتأهيل أطفال التوحد.

وأضافت الوزارة في بيان، السبت، أن “المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد”، يوفّر الخدمات التشخيصية والتأهيلية والعلاجية.

وأوضح أن المركز يقدم خدمات التدخل المبكر باستخدام أحدث الاختبارات التربوية بالاستعانة بفريق متعدد التخصصات، وخدمات تشخيصية عن طريق اختبارات الذكاء، واختبارات سلوكية، ومهارات الحياة اليومية والوظيفية ومهارات التخاطب.

وأكدت أن عمل المركز يهدف إلى تحسين سلوك ومهارات الأطفال من مرضى التوحد وإكسابهم مهارات الاستماع والفهم والمهارات الحركية والاعتماد على الذات وصولًا إلى إدماجهم في المدارس العامة أثناء مراحل التعليم المختلفة.

ويقدم خدمات تربوية للأطفال من سن 4 حتى 12 سنة وفقا لأحدث البرامج التربوية العالمية بما يتناسب مع قدرات وخصائص كل حالة، فضلًا عن تقديمه خدمات تأهيلية وخدمات مساندة علاجية ووظيفية وعلاج طبيعي وسلوكي، من خلال فرق متخصصة تعمل على توعية أهالي الأطفال لتسهيل دمجهم اجتماعيا وأكاديميا.

يشار إلى أن الوزارة افتتحت العام الماضي عيادات كشف مبكر لحصر الحالات من مختلف مدن ومناطق ليبيا وجرى إصدار بطاقات لها، كما سيتم استقبال الحالات التي تم حصرها في المبنى الجديد فور الانتهاء من تنفيذ المشروع.

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