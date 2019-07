سفير إيطاليا في الولايات المتحدة: دور حفتر في ليبيا مهم وأساسي

المتوسط

أكد السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة الامريكية أرماندو فارّيكّيو أن المشير خليفة حفتر ” قائد مهم ومكون أساسي ويمثل جزءا من البلاد ونحن بحاجة إلى توافق الجميع في ليبيا”.

وقال فارّيكّيو في تصريحات للصحافيين على هامش أعمال مؤتمر السفراء الايطاليين بمقر وزارة الخارجية في روما : ”تشاطرنا الولايات المتحدة حول أهمية منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي تدرك أن حل الأزمة الليبية لا يتعلق فقط بالدول المجاورة المشاطئة مثل إيطاليا بل بالاستقرار الدولي”.

وأَضاف:” بأن ما تم إستيعابه من الأحداث الأخيرة هو أن لا أحد وحده لا في ليبيا ولا خارج ليبيا بوسعه حل المشكلة بل ينبغي أن نعمل معا لتجاوز الازمة هناك”.

