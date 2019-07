المتوسط

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس، أن وحدة شبكات الصرف الصحي بمكتب خدمات شرق طرابلس تقوم بأعمال شفط و تنظيف وتسليك شبكة الصرف الصحي أمام نادي المدينة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن هذه المشكلة هي إحدى المشاكل التي تعاني منها طول العام بسبب إلقاء أصحاب المطاعم بقايا الأطعمة في الشبكة مما يتسبب في طفح وانسداد شبكة الصرف الصحي.

وأثنت الشركة على جهود قسم المرور والتراخيص ووحدة مرور طرابلس المركز بمدرية أمن طرابلس لتسهيل حركة سير المواطنين بالطريق العام أثناء أعمال التنظيف .

