السراج يلتقي ماكرون في تونس على هامش جنازة السبسي

ليبيا – التقى رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت في تونس، على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

اللقاء تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات ما وصفه بـ” الاعتداء على طرابلس (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، وأضاف مكتب السراج الاعلامي بأن الرئيس الفرنسي جدد رفضه الكامل لـ”مهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين”، وأنه من الضروري ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.

من جانبه اكد السراج على الثوابت الوطنية الليبية، كما قال أن الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه لمن وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية)، وأن قواته تمارس ما وصفه بـ” حقها المشروع في الدفاع عن النفس وعن مدنية الدولة” ، وأشار في حديثه إلى المبادرة التي طرحها في يونيو الماضي للعودة إلى المسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.

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