عاجل :قوات الوفاق تستعيد السيطرة على كوبري القربولي مع وصول تعزيزات عسكرية تباعآ لتأمين الطريق الساحلى
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بوابة افريقيا الاخبارية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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