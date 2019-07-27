مدير أمن طرابلس يتابع حملة مكافحة التسول

قام مدير أمن طرابلس عميد أسامة شعبان عويدان بزيارة إلى مقر اللجنة المكلفة بالحملة الشاملة لمكافحة التسول اطلع خلالها على مجريات العمل واستمع إلى شروح كافية عن الإجراءات المتبعة حيال المضبوطين.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن مدير أمن المدينة وجه أعضاء اللجنة بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة بالخصوص ومتابعة الحالات التي تم استكمال إجراءاتها والتصرف فيها للجهات المعنية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وجهاز الهجرة غير الشرعية للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت حيالهم وتقديم موقف دوري بخصوصهم.

وأضاف مديرية الأمن أن عويدان وجه أيضاً بضرورة تحري المعلومات الخاصة بالمضبوطين دون الاعتماد على الشكل الظاهر لهم لان بعضهم ينتحلون صفات شخصيات توحي بأنهم ليبين لإيهام المارة بأنهم مواطنين ليبيين.

وأصدر عويدان تعليمات لكل من مركز شرطة المطار ومركز شرطة غوط الشعال للتواصل مع ذوي وأهالي بعض المضبوطين من المتسولين مؤدا على ضرورة التثبت من بيانات وصلة قرابة الأهالي عندما يقوموا باستلام ابناءهم وبناتهم من المتسولين وذلك حفاضاً على سير العمل.

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