ماكرون للسراج: يجب وقف القتال والعودة للمسار السياسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت في تونس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات اشتباكات العاصمة طرابلس، حيث جدد الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لتهديد حياة المدنيين، مؤكدا على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.

من جانبه شدد السراج على الثوابت الوطنية الليبية، مؤكدا أن الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه لقوات الجيش مشيرا إلى المبادرة التي طرحها في يونيو الماضي للعودة إلى المسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.

كما تناول اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وقدم السراج منتصف الشهر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن عقد قد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها.

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