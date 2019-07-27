لإعلام الحربي: فصيل استطلاع بالقوات المسلحة نفذ عملية عسكرية بالقره بوللي

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن فصيل استطلاع بالقوات المُسلحة قام بتنفيذ عملية عسكرية نوعية بمنطقة القربولي.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن الفصيل بعد أن أنهى مهمته تحول إلى مواقع أخرى؛ لتنفيذ باقي المهام المُكلّف بها دون الكشف عن هذه المواقع.

وترددت أنباء أن قوات الوفاق استعادت السيطرة على كوبري القربولي مع وصول تعزيزات عسكرية تباعا لتأمين الطريق الساحلي.

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة أن طائرة مسيرة يوجهها ضباط أتراك قامت باستهداف طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقـل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينــة الدولـي.

وبين المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أنه عقب قيام طائرة مسيرة يوجهها ضباط أتراك باستهداف طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقـل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولـي صدرت الأوامر بضرب مصدر خروج الطائــرة التــي قامت بارتكاب هذه الجريمة.

وأضافت غرفة عمليات الكرامة أن القوات الجوية قامت بتنفيذ أكثر من عشر ضربات استهــدفت خلالهـا مقـرات غرفة العمليات والتوجيـه للطيــران المسير وأكثــر مــن عشر أهــــداف اختــيرت بعنـايــه وتـــم تدمـــيرها وشملــت غـــرفة عمليــات ووسائط دفاع جوي ومخـازن للذخير لمواقع عسكــرية فــي مصراتـــة والكليـــة الجوية بها وقاعدة سرت حيث تم تدمير تجمع للتشكيلات المسلحة بالقرب مــن محطة سرت البخـارية.

وأشارت غرفة عمليات الكرامة إلى أن قوات الجيش حققــت تقــدماً فـي محور طريــق المطـار بالسيطــرة على معسكر النقلية بالإضافة إلى السيطــرة على مــواقع جديــدة في المحـاور التي تتقـدم فيها قوات الجيش باتجاه العاصمة طرابلس.

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