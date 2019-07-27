السراج يلتقي ماكرون في تونس

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التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت في تونس، على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الحرب في طرابلس، حيث جدد الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين، واكد الرئيس ماكرون على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي حسب ماذكر المكتب الإعلامي للوفاق .

من ناحية ثانية تناول الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

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