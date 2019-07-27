الحركة الشعبية: نستغرب دعوة وزير المهجرين سحب قرار الإفراج عن المحمودي

أعربت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، عن ترحيبها بقرار الإفراج الصحي الصادر عن وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني بحق آخر أمين للجنة الشعبية العامة “رئيس وزراء” في النظام السابق البغدادي المحمودي مشددة على استغرابها من دعوة وزير الدولة لشؤون أسر الجرحى والمفقودين لوزارة العدل لسحب قرار الإفراج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد إن قرار الإفراج جاء بناءً على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المحمودي لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج السجن.

وأشارت الحركة إلى أن وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، كان أصدر قرارًا في 6 مارس2019 بالإفراج عن المحمودي، “لكن لم يتم تنفيذه كونه محتجزاً بأحد سجون طرابلس الخاضعة لسلطة الميليشيات”.

وأكدت الحركة رفضها “استغلال ملف السجناء من قيادات النظام الجماهيري في لعبة الصراع على النفوذ والسلطة” مطالبة “بضرورة تنفيذ قرار الإفراج عن …المحمودي، وتمكينه من متابعة علاجه خارج معتقلات الميليشيات” .

ولفتت الحركة إلى أن “إطلاق سراح السجناء من قيادات النظام الجماهيري يشكل خطوة هامة لإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وسيسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، والوئام الاجتماعي والسلم الوطني”.

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