الحبري: إعمار ليبيا يحتاج مبالغ ضخمة ولا يجب الاعتماد على النفط

العنوان_البيضاءذ

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” أن مركزي البيضاء حريص في ظل هذه الحرب على دفع المرتبات في مواعيدها، حتى لا يتأثر البعض بتأخر المرتبات، مضيفاً أنه قام بدعم “القوات المسلحة” في الحرب.

و أضاف أن إعادة إعمار ليبيا يحتاج أموالا ضخمة وحكومة واحدة، وأن المؤسسة النقدية في ليبيا، ” المصرف المركزي”، مسؤولة عن النقد الأجنبي واحتياطيات الدولة، وهو المسؤول بشكل أو بأخر كمحفز اقتصادي لعملية إعادة الإعمار، مضيفاً أن هذه العملية ستكلف الدولة عشرات المليارات، وبالتالي يجب عدم الاعتماد على النفط فقط في هذا المحور، ويجب الاعتماد على مصادر أخرى، واستخدام الوسائل الحديثة في تمويل البنية التحتية وإعادة الإعمار، مُبينًا أنه لديهم احتياطي أجنبي كافي، وتدفقات منتظمة بقطاع النفط، واستثمارات أجنبية عالية المستوى.

و أشار إلى أنه على ليبيا الاتجاه إلى السوق العالمي من خلال مؤسسة واحدة، وحكومة وطنية ، وقيادة عامة تسيطر على أوضاع البلاد أمنيًا واستراتيجيًا، لأن ذلك سيترتب عليه أن تكون عملية إعادة الإعمار سهلة، وأن تكون هناك عناصر من كل أنحاء العالم ترغب في الحصول على جزء من هذه العملية، مشيراً إلى أن المناطق التي تشهد حروبًا يحدث بها بعض الارتباكات، ولا بد أن يحدث نزوح على سبيل المثال، وأنه عندما يتم تحرير أي مدينة، لابد أن تتم عملية إعادة استقرار للحد الأدنى لمشاهد الحياة اليومية.

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