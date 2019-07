وزير تعليم المؤقتة يعلن عن صرف مخصصات مالية لمشاريع صيانة جامعة بنغازي

المتوسط

قال وزير التعليم بالحكومة المؤقتة “فوزي بومريز”، إن مجلس الوزراء أصدر قرارات بصرف مخصصات مالية لعدد كبير من مشاريع الإنشاء والصيانة الخاصة بمجموعة من المشاريع بجامعة بنغازي وعدد من فروعها.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تقديم جائزة أفضل مشروع بحث علمي لسنة 2019.م بجامعة بنغازي.

وأشارت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مجموعة كبيرة من البحوث العلمية تنافست هذا العام، وتم اختيار الفائزة منها في ثلاثة مجالات مختلفة وهي العلوم الإنسانية – العلوم الطبية – العلوم التطبيقية حيث تحصل كلاً من :الدكتور (عبد الحميد حسين الحاسي) على جائزة أفضل بحث في العلوم التطبيقية، فيما تحصلت الدكتورة (أمل عبدالهادي الشريف) على جائزة أفضل بحث في العلوم الإنسانية، و الدكتورة (حنان جابر التومي) فقد تحصلت على جائزة أفضل بحث في العلوم الطبية.

يشار إلى أن هذا الحفل يُقام مرة كل عامين حيث تأتي هذه المرة الثانية التي يتم إقامة الحفل فيها وذلك ليتنافس فيه عدد من البحوث العلمية والتي يتم اختيار أفضلها وتقديم جائزة التميز له.

