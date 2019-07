السراج يبحث مع ماكرون مستجدات الأوضاع في ليبيا

المتوسط

ناقش رئيس حكومة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت في تونس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الاشتباكات في طرابلس.

جاء ذلك على هامش مشاركة السراج وماكرون في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

من جانبه أكد الرئيس ماكرون على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي، ورفضه الكامل لتهديد حياة المدنيين.

فيما تحدث السراج عن المبادرة التي طرحها في يونيو الماضي للعودة إلى المسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.

كما تناول الجانبان عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

