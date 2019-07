سلامة يكشف عن استعدادات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا الإثنين

المتوسط

كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة عن مشاورات تجرى استعدادا لعقد مجلس الامن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا الاثنين المقبل.

جاء ذلك على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وخلال تواجده في تونس التقى رئيس مجلس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت، وناقش معه جهود البعثة الأممية لوقف الاشتباكات في طرابلس واستئناف العملية السياسية.

من جانبه جدد سلامة التأكيد على أن لا حل عسكري للأزمة الليبية وأنه لا بديل عن الحل السياسي.

فيما جدد السراج خلال الاجتماع تأكيده بان استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب قوات الجيش، مشددا على ضرورة وجود قواعد جديدة لهذه العملية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزتها مستجدات الأحداث.

