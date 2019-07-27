مؤكدة جاهزيتها لأي طارئ .. حماية سرت تنفي تعرض المدينة لقصف الجوي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى المتحدث باسم مايعرف بقوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق “طه حديد” تعرض المدينة لقصف جوي، داعيا كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحري المصداقة في نقل الأخبار.

حديد أكد اليوم السبت، أنه لاصحة للأخبار المتداولة والتي تفيد بتعرض المدينة للقصف الجوي، مطمئنا الجميع على الأوضاع الأمنية هناك.

وشدد على استتباب الأمن في المدينة وضواحها، واصفا هذه الأخبار بـ”المضللة والشائعات”، معلناً في الوقت نفسه على أن قواته على أهبة الاستعداد تحسبا لحدوث أي “طارئ”.

وتوارت الأخبار حول تعرض سرت، إلى قصف جوي صباح اليوم، يرجح أن مقاتلات سلاح الجو بالجيش الوطني قد نفذته.

فيما أعلنت قاعدة الوطية الجوية، أن سلاح الجو شن غارات على الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وقال المكتب الإعلامي للقاعدة، في بيان مقتضب، اليوم السبت، إن سلاح الجو يعمل على تدمير غرفة عمليات “العدو” ومنظومة الدفاع الجوي شرق مصراتة.

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