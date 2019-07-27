وفد النواب: زيارة واشنطن حققت “نجاحا كبيرا”

قال رئيس وفد مجلس النواب الذي يزور هذه الأيام العاصمة الأميركية واشنطن، طلال الميهوب، إن الوفد التقى مساعد وزير الطاقة الأميركي وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين في مجال قطاع النفط.

من جهته، ذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي، أن زيارة وفد مجلس النواب إلى واشنطن حققت “نجاحا كبيرا”، مبينا أنهم أجروا مجموعة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة والكونغرس ومجلس الشيوخ.

وأشار التكبالي إلى أن وفد النواب أوضح للمسؤولين في الإدارة الأميركية “الخطأ” الذي ارتكبه المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق التي لم تحصل على ثقة مجلس النواب، موضحا أنها السبب في سيطرة الجماعات المسلحة على طرابلس.

ووفق ما ذكر موقع مجلس النواب الإلكتروني، فقد لفت التكبالي إلى أن هدف الجيش الوطني هو تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة والمتطرفين.

يشار إلى أن وفد مجلس النواب يضم إضافة لطلال الميهوب، والتكبالي، زايد هدية، وصباح جمعة، ونصر الدين مهنى، ونائب رئيس مجلس النواب حميد حومة، وسلطنة المسماري.

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