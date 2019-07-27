مادي: السيطرة الجوية هو الفيصل في المعركة الحالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لقوات الجيش الوطني، اللواء إدريس مادي، حدوث أية تغييرات حقيقية لواقع الحال في مدينة الجفرة إزاء استهداف “المليشيات” لطائرة مدنية في مطار الجفرة، مؤكدا أن العكس هو ماحدث لأنهم خسروا طائرات بشكل كبير.

وأشار مادي في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني يستهدف يومياً قواعد وتمركزات الميليشيات، لافتاً إلى أن السيطرة الجوية هو الفيصل في المعركة الحالية.

وأوضح أنه لم يبق للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليا إلا معركة التضليل الإعلامي والشائعات لرفع الروح المعنوية لمجموعاتهم عند شعورهم بضعفهم.

ولفت إلى أن الميليشيات المسلحة لجأت مؤخرا إلى الحرب الإعلامية لاستهداف “القوات المسلحة”، وأنها تحاول تزييف الحقائق حول دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق.

وجدد تأكيداته على أن المعركة في طرابلس هدفها إنهاء “حكم الميليشيات المسلحة”، مضيفا أن كلمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر هي أوامر واضحة لأفراد القوات المسلحة للمحافظة على أرواح المدنيين وعدم السماح بالتجاوزات من قبل الأفراد، وتنفيذ التعليمات والإصرار على استكمال المهمة المكلفة بها الوحدات في ضواحي العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24