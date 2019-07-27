السراج يكشف “شروطه” لوقف الاشتباكات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، جهود البعثة لإيقاف الاشتباكات في طرابلس والعودة إلى العملية السياسية.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، فقد جدد السراج خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته في تونس، التأكيد على أن وقف الاشتباكات واستئناف العملية السياسية يتوقف على انسحاب قوات الجيش الوطني وعودته إلى مواقعه السابقة، وأن تبنى العملية السياسية الجديدة على قواعد تراعي المعطيات التي أفرزتها الاشتباكات.

بدوره جدد غسان سلامة التأكيد على أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية وأنه لا بديل عن الحل السياسي، وأكد إدانة الأمم المتحدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وناقش الطرفان المشاورات التي تجرى استعدادا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا، الاثنين المقبل.

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