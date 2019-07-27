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السراج لـ سلامة: إستئناف العملية السياسية مرهون بعودة القوات المعتدية من حيث أتت

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت بمقر اقامته بالعاصمة التونسية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ، وتناول الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي جهود البعثة الأممية لوقف العدوان على طرابلس واستئناف العملية السياسية.

السراج جدد خلال الاجتماع بحسب مكتبه الاعلامي تأكيده بان استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب من وصفهم بـ”القوات المعتدية” (القات المسلحة الليبية) وعودتها من حيث أتت ، مجدداً التأكيد على ضرورة وجود قواعد جديدة لهذه العملية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

من جانبه جدد غسان سلامة بحسب مكتب السراج الاعلامي التأكيد على أن لا حل عسكري للأزمة الليبية وأنه لا بديل عن الحل السياسي ، مبيناً بأن الأمم المتحدة تدين كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

و تطرق الاجتماع للمشاورات التي تجرى استعدادا لعقد مجلس الامن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا الاثنين المقبل.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .هذا التيس الغبى يفكرنى بالخوان الاغبياء فى اعتصام رابعة كانوا يهللوا ويكبروا لاقتراب مدمرة امربكية من ساحل البحر الابيض وكانوا متصورين ان امريكا ستعيدهم للسلطة وتحارب الجيش المصرى وهذا التيس يتصور ان فرنسا ستقف مع المليشيات ضد الجيش الوطنى عشم ابليس فى الجنة لا السياسة الفرنسية تعتمد على مؤسسات ولو ان البرلمان القرنسى اعترف بخطأ فرنسا فى ليبيا ايام ساركوزى وتدميره للمنشآت الليبية لهذا من حق مجلس النواب الليبى طلب صرف تعويضات من فرنسا استنادا لاى تقرير يدين الحكومة وهم الخاسرين اذا تصرفوا بغباء مثلكم

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