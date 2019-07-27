ماكرون يدعو لوقف “اشتباكات طرابلس”

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى وقف القتال الدائر في تخوم طرابلس والعودة إلى المسار السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ماكرون برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في تونس، تناول فيه الطرفان مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، جدد ماكرون رفضه لـ”مهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين”، مؤكدا ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.

بدوره، قال السراج إن الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه لـ”المعتدي”، وإن قوات حكومة الوفاق “تمارس حقها في الدفاع عن النفس”، وفق تعبيره.

وأشار بيان “الوفاق” إلى أن الاجتماع تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

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