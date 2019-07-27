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أهالي “دريانة” على موعد مع “السيولة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الوحدة فرع دريانة الواقعة ضمن نطاق بلدية بنغازي، اليوم السبت، عن توفر السيولة النقدية لكافة عملائه ابتداء من يوم الأحد.

وأورد المصرف بحسابه بموقع “فيسبوك” أن سقف السحب لأصحاب الحسابات التي ترد إليها مرتبات سيكون ألف دينار، بينما حدد سقف السحب للعملاء من أصحاب الحسابات المصرفية دون مرتبات بـ250 دينارا للفرد.

وكان مصرف ليبيا المركزي في البيضاء قد أعلن الأسبوع الماضي عن توزيع سيولة نقدية قدرها 377 مليون دينار على كافة فروع المصارف التجارية التابعة للمنطقة الشرقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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