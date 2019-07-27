الجيش يصل إلى كوبرى القره بوللي شرق طرابلس

وصلت قوات الجيش مساء اليوم إلى كوبري القربولي شرق العاصمة طرابلس، تزامن ذلك مع تقدم كبير للجيش من محور عين زارة والوصول لكوبري القربولي.

وقال الجيش إنه تمكن من استدراج التشكيلات المسلحة التابعة للرئاسي لمحور النقلية، مما مكنه من إحراز تقدم في باقي المحاور، في حين تتواصل الاشتباكات ما بين الجيش والتشكيلات المسلحة داخل معسكر النقلية على طريق المطار جنوب العاصمة، مضيفا أن الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة تحاصر مسلحين تابعين للرئاسي بمحور وادي الربيع وطريق المطار.

فيما وجهت غرفة عمليات الكرامة النداء لشباب الخمس وقماطة الداعمين لسيادة الوطن والجيش بمناطق الطريق الساحلي عدم اتاحة الفرصة للمليشيات والانتفاض عليها.

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