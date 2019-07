قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، إنه تنفيذاً لما جاء من تعليمات من القيادة العامة، فإن فصيل استطلاع بالقوات المُسلحة يقوم بتنفيذ عملية عسكرية نوعية بمنطقة القربولي.

وأضاف شعبة الإعلام الحربي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الفصيل تحول إلى مواقع أخرى لن يتم الإفصاح عنها؛ لتنفيذ باقي المهام المُكلّف بها .

