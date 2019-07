شكشك يتعهد بمتابعة شكاوى الشركات الأمريكية المستثمرة في ليبيا

المتوسط

اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك، مع وممثل وزارة الخارجية الأمريكية و رئيس وأعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال بتبني الديوان البحث في ملاحظات و شكاوى الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا والمتضررة لضمان حفظ حقوقها ، وتحفيز مؤسسات الدولة على تهيئة الظروف الملائمة لتمكينها من استكمال مشروعاتها وتنفيذ مشروعات جديدة في مختلف المجالات.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الرقابة على أهداف التنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك مؤخرا، كما تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات لاحقة متخصصة بمشاركة مؤسسات الدولة المعنية.

وثمن رئيس الديوان الدور الذي تقوم به الجمعية في تحفيز الشركات الأمريكية للاستثمار في ليبيا وأثر ذلك في خلق الاستقرار وتحقيق الأمن وتعزيز العلاقة بين الدولتين، مؤكداً على دور الديوان في الرقابة على عقود ومشروعات التنمية وتقييم أداء المؤسسات.

من جانبه أكد رئيس الجمعية على رغبة الشركات الأمريكية واستعدادها لمواصلة أعمالها والتوسع في تعاقداتها في ليبيا، مثنياً على دور السفارة الليبية والديوان في فتح باب التواصل ومنح فرصة للنقاش بما يعزز الثقة ويزيد من فرص الاستثمار والعمل في ليبيا .

وفي سياق آخر عقد رئيس الديوان اجتماعاً مع الوكالة الأمريكية للتنمية باعتبارها هيئة حكومية تابعة لوزارة الخارجية لبحث أفاق التعاون وتطوير عمل الديوان في مجال تدريب الكوادر الفنية المتخصصة ووضع الخطط والبرامج وضمان المتابعة الجيدة لأهداف التنمية .

