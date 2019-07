الوفاق تعلن استعادة السيطرة على معسكر النقيلة

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية استعادتها السيطرة على معسكر “النقلية” الواقع جنوبي العاصمة طرابلس، بعد ساعات من وقوعه تحت سيطرت القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.

وجاء في بيان نشره، اليوم السبت، المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، على صفحته في “فيسبوك”: “قواتنا تعزز مواقعها في محاور الدفاع عن العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن القوات المسلحة قد أعلنت صباح اليوم السبت عن سيطرتها على مواقع جديدة في طريق المطار ومنطقة الاصفاح ، ونشرت صوراً للمواقع التي تقدمت لها القوات.

