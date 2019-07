«مصرف الوحدة» يعلن توافر السيولة النقدية للعملاء

أعلن مصرف الوحدة فرع دريانة الواقعة ضمن نطاق بلدية بنغازي، اليوم السبت، عن توفر السيولة النقدية لكافة عملائه ابتداء من يوم الأحد، وأن سقف السحب لأصحاب الحسابات التي ترد إليها مرتبات سيكون ألف دينار، بينما حدد سقف السحب للعملاء من أصحاب الحسابات المصرفية دون مرتبات بـ250 دينارا للفرد.

وكان مصرف ليبيا المركزي في البيضاء قد أعلن الأسبوع الماضي عن توزيع سيولة نقدية قدرها 377 مليون دينار على كافة فروع المصارف التجارية التابعة للمنطقة الشرقية.

