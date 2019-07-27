بومريز: صرف مخصصات مالية لمشاريع صيانة جامعة بنغازي

قال وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، إن مجلس الوزراء أصدر قرارات بصرف مخصصات مالية لعدد كبير من مشاريع الإنشاء والصيانة لجامعة بنغازي وعدد من فروعها.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تقديم جائزة أفضل مشروع بحث علمي للعام ألفين وتسعة عشر بجامعة بنغازي، حيث أشارت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عبر صفحتها على فيسبوك إلى أن مجموعة كبيرة من البحوث العلمية تنافست هذا العام، وتم اختيار الفائزة منها في ثلاثة مجالات مختلفة وهي العلوم الإنسانية والعلوم الطبية والعلوم التطبيقية.

يشار إلى أن هذه هي النسخة الثانية من جائزة أفضل مشروع بحث علمي، والتي تقام مرة كل سنتين، بهدف تكريم الطلبة المتفوقين أكاديميا.

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