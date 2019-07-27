المنظمة الليبية للتنمية في درنة تختتم دورة للنهوض بالمرأة والشباب

اختتمت المنظمة الليبية للتنمية يوم الخميس الماضي دورة بالتعاون مع معهد الصحافة للحرب والسلام الأمريكي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية، تحت شعار “ليبية قائدة، وإعداد قيادات شبابية”، والتي استمرت حوالي 5 أيام.

وشارك في الدورة التي قدم فيها مشروعان، أربعة وأربعون شابا من الجنسين، وهدفت محاور المشروعين إلى حقوق المواطنة والهوية والقيادة والاستحقاقات الانتخابية، ودور المرأة في تحقيق البناء والتنمية وفقا لأهداف المنظمة التي تنص على تعزيز دور الشباب والمرأة في البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

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