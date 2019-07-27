مصلحة الأحوال تجري امتحانات لـ500 موظف وموظفة لرفع الكفاءة

أجرت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي بمعهد المهن الهندسية، امتحانات في قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 للموظفين التابعين لفرع المصلحة.

وقال مدير الفرع العقيد أسامة الدرسي، إن عدد المتقدمين للامتحانات تجاوز ال500 موظف وموظفة، موزعين على مختلف السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها لغرض رفع الكفاءة.

الدرسي أضاف أن الامتحانات كانت في قانون الأحوال المدنية رقم 36، وقد تم وضعها بصورة دقيقة من قبل مختصين في القانون، موضحا أن مكتب الجودة والتدريب بالفرع أشرف على هذه الامتحانات.

وكانت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي قد نظمت خلال الأشهر الماضية دورات تدريبية للموظفين في قانون الأحوال المدنية، بإشراف مكتب الجودة والتدريب بالفرع ومتابعة من رئيس المصلحة.

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