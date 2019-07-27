وزارة الدفاع الإيطالية تصدر بياناً توضيحياً حول قواتها في مصراتة بعد القصف الجوي للجيش

العنوان_مصراتة

نشرت وزارة الدفاع الإيطالية بياناً فيما يتعلق بالهجوم الجوي الذي وقع أثناء الليل على مطار مصراتة ، أكدت فيه عدم تضرر أي قوة إيطالية أو البنى التحتية المستخدمة من قبل الوحدة العسكرية الإيطالية.

وأضافت الوزارة “تعمل الكتيبة الإيطالية في ليبيا في إطار بعثة المساعدة والدعم الثنائية (MIASIT) إلى البلد الواقع في شمال إفريقيا في انسجام مع خطوط التدخل التي حددتها الأمم المتحدة”.

وأوضح البيان أن الوحدة تضم أفرادًا مهمتهم تقديم المساعدة الصحية والدعم والتدريب والاستشارات والتوجيه. أما في طرابلس، هناك أيضًا سفينة تابعة للبحرية الإيطالية تنفذ مهام الدعم الفني اللوجستي للبحرية الليبية كجزء من العملية الوطنية.

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